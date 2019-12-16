Москва, , 11:57 — REGNUM

Рейтинг журнала «U.S.News&World Report» — это сладкая песня, которую американцы с англичанами поют нашей стране, наблюдая её продолжающуюся деградацию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 декабря.

Как сообщалось ранее, авторы упомянутого рейтинга поставили Россию на второе место в списке самых могущественных государств мира. Первое и третье места заняли США и Китай соответственно.

Рейтинг, как указали его авторы, составлялся на основании пяти характеристик, в числе которых — экономический, политический и военный потенциалы, а также личность главы государства и участие в международных альянсах.

«Да, есть такая статья в журнале «U.S.News&World Repo r t». Журнал, правда, слабенький, сильно сдавший в своём влиянии за последнее десятилетие. Пристроить в такое издание рекламную статью — дело техники. Но я не об этом, а о том, что действительно представляет собой наша страна сегодня.

Итак, является ли Россия сегодня хотя бы в каком-то смысле «второй по могуществу» страной в мире? Да, в военно-политическом смысле является.

Россия, действительно, как отмечает этот журнал, «постоянно доминирует в новостных заголовках и имеет большое влияние на политической арене».

Но вот «ключевой роли в формировании глобальных экономических моделей» наша страна точно не играет: плетёмся в хвосте за западными странами, делаем не своё, а чужое, причём плохо делаем.

Журнал пишет, что при составлении рейтинга им учитывались такие данные, как объём ВВП, численность населения, а также показатель ВВП на душу населения. По объёму ВВП наша страна в 2018 году находилась на 6 месте в мире, но прогноз на этот год говорит о том, что мы окажемся на 12-м. По численности населения мы на 9-м месте. По ВВП на душу населения в 2018 году были на 73-м, и я не вижу оснований для передвижений принципиального плана.

Культурное влияние нашей страны в мире весьма неоднородное: на постсоветском пространстве, в странах Юга и Востока сохраняется, на Западе сокращается.

Информационно, как мне это видится, мы сильны в специальных проектах, но в системном воздействии проигрываем.

Идеологически Россия сегодня расколота, а это в современном мире почти приговор.

Итак, откуда же второе место?

Мне думается это некая англосаксонская заманка, сладкая песня, которую американцы с англичанами поют нашей стране, наблюдая её продолжающуюся деградацию. А чтобы нам слаще было, нам об ущербности латышей, литовцев и эстонцев ещё написали.