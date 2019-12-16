Хартум, , 12:01 — REGNUM Бывший президент Судана Омар аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы. Суд в столице страны, Хартуме, признал его виновным в коррупции и незаконном владении иностранной валютой. Об этом передает CNN Africa.

По информации телеканала, 75-летний политик будет отправлен в специальное исправительное учреждение, поскольку любой человек старше 70 лет не может попасть в тюрьму в соответствии с суданским законодательством.

Как передают журналисты, аль-Башир впоследствии предстанет перед судом по обвинению в подготовке заговора 1989 года, приведшего его к власти.

Помимо этих двух случаев, Баширу еще не было предъявлено обвинение в жестоком подавлении протеста в 2019 году, в результате которого десятки демонстрантов погибли, а сам Башир был свергнут. Если ему предъявят обвинения в убийствах в ходе подавления этого протеста, Баширу может грозить смертная казнь, отмечают репортеры.

Хотя суданское законодательство запрещает смертную казнь лицам старше 70 лет, она все же может применяться за некоторые особо тяжкие преступления, независимо от возраста.

Как передавало ИА REGNUM, Башир был свергнут в апреле 2019 года в результате военного переворота после продолжительного народного восстания. После его свержения к власти пришел Переходный военный совет, но протестующие продолжили выступления, добившись обязательства передать власть в руки гражданских лиц.

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