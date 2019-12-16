Село Пономарёвка, Оренбургская область, , 11:52 — REGNUM В Оренбургской области глава Пономаревского района Владимир Щетинин объявил о сложении полномочий, сообщают СМИ.

В районной администрации пояснили, что отставка Щетинина связана с состоянием здоровья чиновника и выходом на пенсию. Совет депутатов должен рассмотреть вопрос отставки 25 декабря.

В настоящее время полномочия руководства районом автоматически перешли первому заместителю главы муниципального образования Владимиру Попову.

Стоит отметить, что Щетинин возглавлял район с 2005 года. За время руководства он неоднократно оказывался в центре внимания. В частности, из-за конфликта интересов, когда устроил сына к администрацию, которую возглавлял. Также прокуратура требовала расторгнуть договор о безвозмездном пользовании земли с фермером, которая оказалась тещей главы района.

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