Киев, , 11:53 — REGNUM Ни Украина, ни международные партнёры не готовы пересматривать Минские соглашения, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 декабря в интервью УНИАН.

«Они действительно нереальные. Хотя бы потому, что в них есть терминологические и хронологические недостатки. Например, даты, которые уже давным-давно прошли», — рассказал он.

Министр отметил, что соглашения не могут быть пересмотрены, но требуют адаптации.

«Можно, условно говоря, поменять даты. Возможна и замена определённой конфигурации Минских соглашений. Но на сегодня, ни на Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к полному пересмотру Минских соглашений», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко рассказал, какие события, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, должны состояться до конца 2019 года.

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