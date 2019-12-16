Киев, 16 декабря 2019, 11:53 — REGNUM Ни Украина, ни международные партнёры не готовы пересматривать Минские соглашения, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 декабря в интервью УНИАН.
Министр отметил, что соглашения не могут быть пересмотрены, но требуют адаптации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко рассказал, какие события, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, должны состояться до конца 2019 года.
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