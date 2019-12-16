Москва, , 11:47 — REGNUM Очевидно, что в число стран по степени воздействия на мировое сообщество вошли наиболее экономически развитие страны, так как именно социально-экономическое развитие государства будет влиять на большинство пяти ключевых параметров, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов, комментируя лидерство России в рейтинге самых могущественных стран.

«В рейтинге указано, что значительные масштабы России определяют потенциал ее развития. Страна является крупнейшей экономикой мира благодаря обширным природным ресурсам, является крупнейшим мировым экспортером оружия, уступая лишь США.

Экономическими драйверами выступают нефтегазовый сектор, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и обрабатывающая промышленность.

Отмечая присутствие России и ее передовую позицию в различных международных союзах и объединениях, а также значительный вклад в мировую культуру и науку, издание выделяет ряд проблемных аспектов.

В исследовании подчеркивается западная критика в сторону российского президента и правительства за авторитарность и нарушения прав человека, отмечается весомое влияние присоединения Крыма на конфликт в Украине, международные санкции, а также беспокойство по поводу предполагаемого вмешательства в западную политику, включая президентские выборы в США в 2016 году.

Вместе с тем результаты рейтинга говорят об эффективности работы президента РФ Владимира Путина, который является ключевой фигурой на глобальной политической арене, и, несмотря на указанную со стороны издания критику, обеспечивает максимальное влияние российского государства на глобальные процессы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира. Соответствующий ранжированный список был подготовлен американским изданием U. S. News.

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