Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Республиканское большинство в Сенате США намерено тесно координировать свои действия с Белым домом в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, а это противоречит конституции. Об этом заявил глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер в эфире телекомпании ABC.

Демократ Надлер, представляющий в Конгрессе США штат Нью-Йорк, жёстко раскритиковал позицию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла о координации с администрацией президента. Надлер напомнил, что при процедуре импичмента обвинения передаются в Сенат, если утверждены полным составом Палаты представителей. Тогда процедура становится судебным процессом, в котором нижняя палата Конгресса выступает обвинением, а сенаторы — членами суда присяжных.

Согласно конституции, сенаторы дают особую присягу во время заседаний, связанных с импичментом. Они должны быть беспристрастными, но в данном случае лидер сенаторов-республиканцев заявляет о намерении сотрудничать со стороной защиты, отметил Надлер.

«Они собираются нарушить присягу и полностью подменить конституционный порядок», — подчеркнул председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря сенатор-республиканец Митч Макконнелл объявил о намерении добиваться от Сената США голосования по снятию обвинений с президента Трампа.

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