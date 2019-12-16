Нур-Султан, , 11:41 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео планирует посетить Казахстан в начале 2020 года. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, внешнеполитическое ведомство Казахстана уже начало подготовку к визиту. Эта договоренность была достигнута в рамках визита министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в США.

Смадияров напомнил, что Казахстан является единственной страной в СНГ, с которой Вашингтон заключил соглашение о расширенном стратегическом партнерстве. Госсекретарь США впервые посетит страну Туркестана с официальным визитом, отметил представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 декабря Мухтар Тлеуберд посетил США с официальным визитом. В рамках визита глава МИД Казахстана встретился с Майком Помпео и представителями правительства США.

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