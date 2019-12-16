Пекин, , 11:39 — REGNUM Власти Китая сделали Соединенным Штатам представление в связи с выдворением двух дипломатов КНР, сообщил 16 декабря официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

«Это обвинение — серьезное искажение фактов. Китайская сторона уже сделала Соединенным Штатам представление, выразив протест», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что Вашингтон должен придерживаться положений Венской конвенции и обеспечить защиту прав дипломатов.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что два сотрудника китайского посольства в США были выдворены из страны после якобы попытки проникнуть на американскую военную базу в сентябре 2019 года. Представители американской разведки также заявили, что Китай представляет для Соединенных Штатов наибольшую шпионскую угрозу.