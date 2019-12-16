Бейрут, , 11:43 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун в очередной раз отложил парламентские консультации по поводу назначения нового премьер-министра страны, об этом 16 декабря сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, решение было принято по просьбе бывшего премьер-министра Саада Харири, ушедшего в отставку из-за массовых акций протеста в стране. Отмечается, что он тем не менее остается ведущим кандидатом на указанную должность.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане начались после того, как правительство повысило налоги, в частности на телефонные разговоры.

Манифестации привели к отмене данного решения, после чего Харири выступил с планом масштабных социально-экономических реформ в стране. Однако демонстрантов это не устроило, премьер-министр вынужден был подать в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливане продолжаются акции протеста