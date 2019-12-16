Тбилиси, , 12:16 — REGNUM Депутат оппозиционной партии Гиги Бокерия агрессивно критикует власть в течении многих лет, и во времена предыдущей власти его давно бы уже арестовали. Такое заявление сделал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Спикер сделал свое заявление перед журналистами в связи с тем, что Бокерия заявил о том, что власти якобы пытаются его добиться его ареста.

«Если бы было политическое преследование, и кто-то желал бы его ареста по политическим признакам, что бы сделала предыдущая власть, для этого не понадобилось бы 7−8 лет», — заявил Талаквадзе.

Напомним, ранее 16 декабря Бокерия рассказал журналистам, что его вызывают на опрос в прокуратуру, и он связывает это с недавним анонсированием скорых лидером парии власти «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Оппозиционный депутат заявил, что не пойдет в прокуратуру.