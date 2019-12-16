Сеул, , 11:36 — REGNUM 16 декабря в Голубом доме состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По данным источников, в рамках 35-минутной встречи южнокорейский лидер высоко оценил вклад Бигана в процессе денуклеаризации и установление мира на Корейском полуострове, а также призвал его продолжить работу в данном направлении.

В свою очередь спецпредставитель США отметил, что готов приложить все усилия для решения поставленных задач.

Напомним, что это вторая встреча представителей двух стран с сентября прошлого года.

Известно, что после встречи с президентом Стивен Биган встретился с начальником управления национальной безопасности Чон Ый Ёном, с которым также обсудил ситуацию в регионе.