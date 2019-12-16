Дамаск, , 11:26 — REGNUM В Сирии находится несколько тысяч военнослужащих США, при этом американский режим в войнах опирается в основном на частные военные компании (ЧВК), об этом в интервью китайскому телеканалу Phoenix заявил президент САР Башар Асад.

«В настоящее время у них тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии», — сказал Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, о выводе американского военного контингента с северо-востока Сирии — района проведения турецкой операции «Источник мира» — президент США Дональд Трамп заявил в октябре.

При этом он добавил, что США намерены продолжать контролировать нефтяные месторождения в этом регионе, чтобы защитить их от террористов.

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