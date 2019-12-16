Новосибирск, , 11:25 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области намерены обратиться к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой запретить снюсы в России. Об этом парламентарии заявили на сессии сегодня, 16 декабря.

«Месяца полтора назад узнал об их существовании. Подошёл к детям на соревнованиях, смотрю, что-то жуют. Оказалось, никотиносодержащую смесь. У нас эпидемия в стране», — цитируют «Вести Новосибирск» депутата новосибирского Заксобрания Олега Сметанина. — Я обратился к коллегам, чтобы остановить это. Надо совместными усилиями решать проблему. Чтобы наркологи, учителя, и депутаты объединились».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в одной из квартир Заельцовского района Новосибисрка было обнаружено тело школьника, который по некоторым данным, мог отравиться снюсом (вид табачного изделия).

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Также в Новосибирске в одном из кафе Железнодорожного района умер 12-летний мальчик. Его заметили посетители заведения — он лежал на боку и его рвало.

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