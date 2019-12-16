Киев, , 11:12 — REGNUM До конца 2019 года должны произойти три важных события, которые покажут прогресс в решении конфликта в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 декабря в интервью агентству «УНИАН».

Во-первых, по его словам, ожидается обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех».

«Во-вторых, устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление [перемирия] будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — сказал Пристайко.

Третьим событием станет визит представителей организации Международного Комитета Красного Креста (МККК) на территорию ДНР и ЛНР с целью поиска людей, которые считаются пропавшими без вести.

Пристайко отметил, что в процессе урегулирования участвуют также представители ДНР и ЛНР, что, по его мнению, «усложняет ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ДНР заявила, что попытки Украины в одностороннем порядке принять закон о «децентрализации» нарушает Минские договорённости, в которых чётко сказано, что Донбасс должен получить особый статус.

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