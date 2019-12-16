Сеул, , 11:10 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Южной Кореи посетит Саудовскую Аравию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, Кан Гён Хва примет участие в заседании совместного корейско-саудовского комитета, которое состоится в Эр-Рияде 18 декабря.

Делегацию Саудовской Аравии возглавит министр экономики и планирования Мухаммед аль-Тувайджри.

Известно, что на встречи стороны обсудят ход реализации договорённостей, которые были достигнуты по итогам визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Южную Корею в июне текущего года.

Отметим, что глава МИД Южной Кореи отправится в Саудовскую Аравию после участия во встречи министров иностранных дел АСЕМ (форум «Азия-Европа», объединяющий страны Восточной Азии и Европы), которая проходит в Мадриде с 15 по 16 декабря.