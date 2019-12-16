Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Начало диалога между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции во время третьей сессии переговоров отметил депутат Евросоюза (ЕС) в Тбилиси Карл Харцель. Об этом 15 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Я рад видеть ответственный подход с обеих сторон, поскольку мы перешли на третью встречу-диалог», — выступил перед журналистами после завершения переговоров Харцель.

Он также отметил, что обсуждение не было легким, но у сторон есть обязательство двигаться вперед.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря в Тбилиси завершилась третья встреча представителей оппозиции и партии власти. От правящей партии требуют внесения изменений в избирательный закон страны, но власти заявляют, что такое решение было бы неконституционным.