Москва, , 11:04 — REGNUM В Госдуме допустили возможность объявления английского языка вторым государственным на Украине.

«Cтранно, что Киев еще не додумался объявить вторым государственным языком английский», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Украинцы владеют русским языком лучше, чем россияне, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко на телеканале NewsOne, комментируя закон о языке, который предусматривает полный переход на украинскую речь во всех важных сферах жизни.