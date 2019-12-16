Нижний Новгород, , 11:02 — REGNUM Порядок избрания нижегородских депутатов предлагают поменять, а количество народных избранников в думе Нижнего Новгорода сократить с 47 до 35. Соответствующая инициатива, заявленная губернатором области Глебом Никитиным, поступила как поправка к статье 2 областного закона «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород» в комитет по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инициатива пока не рассмотрена, зарегистрирована в базе нормативных активов и законопроектов области 13 декабря 2019 года.

На сегодня дума Нижнего Новгорода состоит 47 депутатов. Они избираются на муниципальных выборах: 35 по одномандатным избирательным округам, а оставшиеся 12 по единому избирательному округу, куда входит вся территории муниципалитета «пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями».

В пояснительной записке к инициативе уточняется, что она основана на открытом обращении жителей города, которое набрало более 3,7 тыс. подписей. Авторы просят перейти к новой схеме выборов — только по одномандатным избирательным округам — уже в 2020 году, когда будет формироваться новый созыв. В поправках предложено оставить лишь 35 депутатов-одномандатников.

«Система выборов по одномандатным округам позволяет обеспечить максимальный учёт интересов жителей территории округа, депутаты получают мандаты непосредственно от избирателей, вследствие чего формируется ответственность депутата перед избирателями данного округа и повышается эффективность его депутатской деятельности», — резюмируется в пояснительной записке.