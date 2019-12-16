Дамаск, , 11:00 — REGNUM Соединенные Штаты продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

«Сейчас Америка крадет нефть и продает ее Турции», — сказал Асад, отвечая на вопрос, что происходит с добываемой на месторождениях к востоку от реки Евфрат нефтью.

По его словам, ранее продажей сирийской нефти занималась сначала исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут делать всё что угодно с месторождениями сирийской нефти, поскольку они были взяты под контроль, чтобы победить «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в конце ноября в районе города Румейлан в сирийской провинции Хасеке была размещена американская боевая техника. Этот район считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирии.

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