Джакарта, , 10:59 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто начал трехдневный визит в Пекин, сообщает Antara.

Прибытие министра обороны приветствовали посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун, атташе по обороне при посольстве Индонезии в Пекине и представители министерства национальной обороны Китая.

Министр обороны Индонезии встретился с министром национальной обороны Китая генералом Вэй Фэнхэ и заместителем председателя центральной военной комиссии Китая.

Прабово Субианто планирует посетить государственное управление по науке, технике и промышленности для национальной обороны, которое курирует все стратегические и оборонные отрасли в Китае. Во время своего первого визита в Китай министр обороны Прабово Субианто обсудит совместные усилия по улучшению сотрудничества в этой сфере.

«Индонезия и Китай установили хорошее сотрудничество в оборонном секторе, как на двусторонней, так и на региональной основе. Китай также стал одним из партнеров Индонезии в модернизации оборонной системы», — заявил посол Индонезии в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии и Китая подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения безопасности экспорта и импорта рыбной продукции.

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