Бишкек, , 10:55 — REGNUM Закон о запрете геологоразведки и разработки урановых и ториевых месторождений в Киргизии подписал глава республики Сооронбай Жээнбеков, сообщили 16 декабря в пресс-службе киргизского лидера.

Отмечается, что документ направлен на защиту здоровья населения, земель, водных объектов, а также растительного и животного мира. Закон также запрещает ввозить на территорию Киргизии ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2019 года депутаты Жогорку Кенаша (парламента) Киргизии приняли закон «О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике».

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Киргизии одобрил запрет на добычу и переработку урана