Пекин, , 10:47 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с его переизбранием на прошедших выборах, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

В своей телеграмме Ли заявил, что китайско-британские отношения переживают период прекрасного развитие последние несколько лет, а двустороннее сотрудничество между странами в различных отраслях имеет огромный потенциал.

Китай и Великобритания являются членами Совбеза ООН и крупными мировыми экономиками, поэтому их отношения играют особое значение на мировой арене, отметил Ли. Он также выразил надежду, что стороны продолжат выстраивать отношения на принципах взаимного уважения и наращивать потенциалы взаимного доверия.

Напомним, что Консервативная партия Великобритании, возглавляемая Борисом Джонсоном, одержала победа на прошедших в стране парламентских выборах.

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