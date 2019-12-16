Тбилиси, , 10:48 — REGNUM Представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что для выработки решения по «немецкой модели» для выборной системы Грузии необходимо время. Об этом 15 декабря после переговоров рассказал представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Народный избранник также заявил, что властям необходимо пойти на компромисс, иначе это будет опасно для нее же.

«Теперь дело за их выбором, но для страны лучше, чтобы они выбрали путь, наносящий меньший вред и менее опасный для них самих же», — сказал Бокерия.

Как передавало ИА REGNUM, объединенная оппозиция добивается проведения выборной реформы в стране. Правящая партия «Грузинская мечта» вопреки обещаниям не поддержала законопроект о выборной реформе во время голосования 15 ноября. С тех пор оппозиция проводит в стране акции протеста.

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