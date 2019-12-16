Москва, , 10:34 — REGNUM Интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал продюсеру телеканала «Россия 1» Елене Меньшиковой, показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Читайте также: Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Ранее телеканал «Россия» анонсировал «первое полноценное» интервью Зеленского российским журналистам. Однако беседа украинского лидера с представителями СМИ, которая состоялась в ходе «нормандского саммита» 9 декабря в Париже, продлилась не более минуты. Глава государства ответил на два вопроса. Зеленский оценил первую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент Украины заявил, что это правильное начало. Что касается Минских договорённостей, то, по словам Зеленского, Киеву виднее, как нужно вести урегулирование конфликта на юго-востоке страны.

Также в сюжете: Зеленский заявил, что не давал интервью журналистке телеканала «Россия»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщение о полноценном интервью телеканалу «Россия». Он пояснил, что «это было в Париже после «нормандской» встречи, было около 1:30 ночи, и одна журналистка меня что-то спросила в коридоре, я ей ответил».