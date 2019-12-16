Кемерово, , 10:28 — REGNUM В Кемеровской области назначен заместитель прокурора. Приказом генерального прокурора РФ им стал 42-летний Михаил Филичев, уточнили ИА REGNUM в ведомстве.

Филичев окончил Омский юридический институт МВД РФ по специальности.

В органах прокуратуры работает с 1999 года. Был следователем прокуратуры Сузунского района, заместителем прокурора, прокурором Сузунского района, заместителем начальника управления правовой статистики, начальником управления правовой статистики прокуратуры Кемеровской области, с декабря 2017 года работал начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Кузбасса.