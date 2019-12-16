Москва, , 10:28 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо проводить более гибкую политику и в отношении Турции, и в отношении других стран, а не «размахивать дубинкой», заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Таким образом он прокомментировал заявления Пентагона о том, что Вашингтон рассматривает нахождение американских военных в Турции как символ многолетнего сотрудничества.

Он отметил, что это заявление — некое «миролюбивое напоминание Турции, что они являются союзниками, что не надо ссориться», однако не Анкара начала ссориться, а Вашингтон.

«Надо США проводить более гибкую политику и в отношении Турции, и в отношении других стран, а не размахивать жупелом и дубинкой», — цитирует его RT.

Эксперт добавил, что возможное закрытие в Турции американской военной авиабазы Инджирлик будет серьёзным ударом для НАТО и самих США, поскольку «они потеряют опорный пункт на Ближнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции заявили, что Анкара может закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против республики из-за покупки С-400.

Отметим, что поставки российских систем С-400, начатые в середине июля 2019 года, спровоцировали кризис в отношениях Соединенных Штатов и Турции.

В ответ в Пентагоне заявили, что рассматривают присутствие своих сил в Турции «как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника».

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