Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание региона кандидатуру бывшего министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. Об этом утром 16 декабря сообщила пресс-служба Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Депутатам предложено согласовать назначение Соколова, который после отставки с поста министра в 2018 году занимал руководящие должности в группе «ЛСР» и входил в совет директоров ряда других компаний.

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Соколов, в случае его утверждения Заксобранием, займет место теперь уже бывшего вице-губернатора Олега Маркова, который сегодня же назначен спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов

Как сообщили в Смольном, Марков сам обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать ему возможность сосредоточиться на работе над проектами, способствующими повышению инвестиционного потенциала Петербурга и созданию комфортных условий для петербуржцев и гостей города.

«Просьба была удовлетворена. Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Санкт-Петербурга», — заявили в Смольном. Спецпредставителем Марков назначен «с учетом большого опыта».

Напомним, 9 декабря 2019 года губернатор города Александр Беглов представил городскому правительству двух новых членов: вице-губернатора Ирину Потехину, которая будет, в частности, отвечать за образование и взаимодействие со СМИ, а также вице-губернатора Валерия Пикалёва, который будет курировать сферу безопасности, информатизации и связи.

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