Нью-Дели, 16 декабря 2019, 10:24 — REGNUM На 6-м заседании совместной комиссии в Нью-Дели министры иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и Индии Субрахманьям Джайшанкар договорились укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство для достижения целей двусторонней торговли, сообщает Antara.
«Две страны полны решимости расширить сотрудничество, в частности, с помощью новой стратегии, направленной на достижение к 2025 году цели двусторонней торговли в размере 50 млрд долларов США», — заявил министр иностранных дел Ретно Марсуди.
Стороны также обсудили укрепление партнерских отношений в секторах торговли, туризма и образования.
Ретно Марсуди также специально провела встречу с представителями ассоциации продуктов растительного масла, чтобы получить представление об экономических перспективах Индии на будущее и укрепить экспорт пальмового масла из Индонезии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) станет темой двустороннего диалога между Индонезией и Индией.
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