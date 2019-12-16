Киев, , 10:28 — REGNUM 16−17 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетит Азербайджан, сообщила 16 декабря пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

«Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах. Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума», — сказано в сообщении.

Также планируется встреча Зеленского с представителями украинской диаспоры Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», во время которого ему спели ироничную песню об отсутствии «посадок» представителей прежней власти.

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