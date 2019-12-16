Владивосток, , 10:37 — REGNUM Рабочие из Северной Кореи, работавшие в Приморье, в массовом порядке убывают на свою родину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно принятым санкционным решениям, страны-участницы ООН до конца 2019 года обязаны выслать всех граждан КНДР. В Приморье на различных объектах, в основном на строительстве, пребывало большое количество северокорейских рабочих, которые сейчас покидают Россию.

Отмечается ажиотаж в отношении билетов на самолёт, из-за чего КНДР удвоила количество рейсов во Владивосток, кроме того, стало практически невозможно купить билеты на поезд, идущий в Туманган — все билеты распроданы.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейское издание «Чосон Ильбо» считает, что власти России и Китая игнорируют выполнение санкций ООН, касающихся депортации северокорейских рабочих.