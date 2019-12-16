Ярославль, 16 декабря 2019, 10:22 — REGNUM 14 декабря в Ярославле прошли два митинга против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском обкоме КПРФ.
Акции получились немногочисленными, по словам очевидцев, каждая собрала около ста человек.
Помимо требования не строить химическое предприятие, которое ухудшит экологию Волги, митингующие подняли ряд других федеральных и региональных тем. Коммунисты выступили в поддержку экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина. Традиционно коммунисты требовали отправить в отставку правительство России.
Кроме того, поднималась тема строительства многоэтажных домов в на границе Ярославля и Ярославского района, против которой выступают местные жители, новаций в региональном законодательстве по капитальному ремонту. В ходе акций продолжился сбор подписей против целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище.
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