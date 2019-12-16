Тбилиси, , 10:28 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» и депутат парламента Гига Бокерия рассказал 16 декабря журналистам, что его вызывает на опрос прокуратура, но он туда не пойдет. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал народный избранник журналистам, он считает, что вызов связан с недавними заявлениями лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о скорых арестах, и пока депутат не намерен идти в прокуратуру. Бокерия также сообщил, что его вызывают в качестве свидетеля в деле о растрате денег Советом безопасности при предыдущей власти.

«Я глубоко убежден, удаление отдельных персон ничего не изменит», — сказал лидер «Европейской Грузии».

Он также отметил, что у Иванишвили есть два варианта действий: пойти на уступки по избирательной системе или продолжать настаивать на своем и «закончить очень плохо».

Как передавало ИА REGNUM, ранее оппозиционные силы Грузии объединились, чтобы добиться от властей уступок в законе о выборах в парламент. Представители властей заявляют, что это противоречит конституции страны.