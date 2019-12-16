Триполи, , 10:26 — REGNUM Министр внутренних дел правительства национального согласия Ливии Фатхи Башагха получил ранение в результате обстрела его конвоя в Мисрате, об этом 16 декабря сообщает Al Arabia.

Предположительно, отмечают журналисты, нападение было совершено представителями вооруженных сил, лояльных командующему Халифе Хафтару. О состоянии здоровья политика пока не сообщается.

Напомним, в настоящее время Ливия фактически расколота на несколько анклавов, что вызвано продолжающейся гражданской войной, начавшейся в стране после вторжения войск НАТО.

Генерал Хафтар объявил о полномасштабном наступлении на столицу государства, что не способствует деэскалации насилия в государстве.

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