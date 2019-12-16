Ташкент, , 10:19 — REGNUM Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил первого президент Казахстана Нурсултана Назарбаева с Днем независимости республики, сообщили 16 декабря в пресс-службе узбекистанского лидера.

Праздничные поздравления также направлены на имя действующего президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, Мирзиёев поздравил с Днем независимости эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада бин Халифу Аль Тани и короля Бахрейна Хамада ибн Ису аль-Халифу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 декабря в Казахстане отмечают День независимости республики. Государственный праздник связан с датой подписания Верховным Советом КазССР закона «О независимости и суверенитете республики» в 1991 году.

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