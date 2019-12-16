Ташкент, , 10:13 — REGNUM Заместитель директора российского Института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов считает вполне обоснованным проект по переброске части стока сибирских рек в Узбекистан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов предложил рассмотреть проект по переброске воды из сибирских регионов посредством трубопроводов.

По мнению политика, если проект по строительству трубопровода будет реализован,

«то это, конечно, не возродит Аральское море, однако поступающая из сибирских регионов вода может образовать в бывшей акватории Аральского моря болотистую местность, тем самым исключив перемещение ядовитой соли на большие территории».

Строительство трубопровода из сибирских регионов, по мнению Ниязматова, также решит проблему ежегодных паводков в Сибири, на устранение последствий которых российский бюджет из года в год тратит огромные средства.

Как отметил Петр Завьялов, экологическая катастрофа Аральского моря давно вышла за пределы региона и нуждается в комплексном и всестороннем решении.

«Конечно, это не должно быть сиюминутным популистским решением — такие проекты требуют серьезной экологической и инженерной оценки. Здравое зерно в этом есть, если учесть меняющийся в Сибири климат, избыток пресной воды и постоянные паводки и наводнения в данном регионе России. В этих условиях переброска, к примеру, нескольких процентов от стока Иртыша в Центральную Азию могла бы решить и проблему Узбекистана, и нормализовать ситуацию в РФ», подчеркнул Завьялов.

Он также отметил, что прокладка такого трубопровода может обойтись в сотни миллионов долларов, «но это станет вполне окупаемым проектом по аналогии с газо — или нефтепроводами».