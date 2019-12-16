Москва, , 10:06 — REGNUM Реализация Минских соглашений, а также решение газового вопроса станут залогом улучшения отношений между Россией и Евросоюзом, заявил в интервью «Известиям» посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

По его словам, несмотря на напряженные отношения между Россией и Европейским союзом, сторонам нужно стремиться к улучшению ситуации.

Эдерер также заявил, что в ЕС отметили прогресс в отношениях между Украиной и Россией, что важно и для отношений между Брюсселем и Москвой.

Посол напомнил, что за 30 лет у Евросоюза и России было много «взлетов и падений», но стороны должны стараться развивать отношения дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Ограничительные меры против Москвы были введены из-за воссоединения Крыма с Россией — вслед за соответствующим шагом Вашингтона. С тех пор они регулярно продлеваются. Очередные санкции истекали 31 января 2020 года.

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