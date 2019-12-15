На сегодняшний день более 14 тыс. страховых представителей защищают права пациентов в системе ОМС, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова ранее в ходе X Всероссийского конгресса пациентов. «Вместе с тем, благодаря ужесточению критериев допуска страховых медицинских организаций на рынке остались проверенные и надежные участники», — сообщила министр.
Более 40% жителей России сомневаются в диагнозе врача
Перепроверяют диагноз и назначение врача более 40% российских пациентов. Это показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Совет законодателей РФ создан при Совете Федерации и Государственной думе. Совещательный орган занимается законодательным обеспечением государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и регионами.
Совет законодателей обсудит качество медицины и права пациентов
В Доме Союзов состоится заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, в котором примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.