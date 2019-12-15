На сегодняшний день более 14 тыс. страховых представителей защищают права пациентов в системе ОМС, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова ранее в ходе X Всероссийского конгресса пациентов. «Вместе с тем, благодаря ужесточению критериев допуска страховых медицинских организаций на рынке остались проверенные и надежные участники», — сообщила министр.