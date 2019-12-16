Бейрут, , 10:11 — REGNUM Акции протеста в Ливане продолжились после того, как сотрудники правопорядка применили к демонстрантам слезоточивый газ, об этом 16 декабря сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, манифестанты вышли к зданию парламента в ливанской столице, городе Бейрут, после того, как были оттуда изгнаны.

Протесты носили преимущественно мирный характер, хотя наблюдались отдельные случаи провокации.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане начались в октябре 2019 года, в ответ на решение правительства ввести новые налоги. Продолжительные демонстрации привели к отставке премьер-министра страны Саада Харири.

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