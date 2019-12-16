Сеул, , 09:58 — REGNUM Южная Корея занимает четвертое место в мире по объему оружия, купленного у США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Defense Agency for Technology and Quality (DTaQ).

Согласно опубликованным данным, в период с 2009 по 2018 год Соединенные Штаты Америки продали другим странам оружие и технику на общую сумму $931 млрд.

Известно, что большего всего вооружения было продано Саудовской Аравии ($13,47 млрд). За ней следуют Австралия ($7,76 млрд), ОАЭ ($6,92 млрд), Южная Корея ($6,27 млрд). Япония расположилась на 8-м месте с показателем $3,64 млрд.

Отмечается, что полный список покупок правительства Южной Кореи неизвестен, однако власти страны приобрели за этот период 40 истребителей-бомбардировщиков F-35A, четыре стратегических разведывательных БПЛА Global Hawk и сотни ракет.

Что касается экспорта вооружений в другие страны, то 56,1% пришлось на самолеты, 16,5% — на ракеты, 11,8% — на бронетехнику.

В 2018 году США продали Японии и Бельгии 105 и 35 истребителей-бомбардировщиков F-35 соответственно. Кроме того, власти Словакии заказали у США 14 многофункциональных лёгких истребителей четвертого поколения F-16V.

По состоянию на конец прошлого года у США было заказано около 891 истребителя.

С другой стороны, в период с 2009 по 2018 года США закупили у других стран оружия на общую сумму в $7,67 млрд.

Отмечается, что больше всего вооружения было импортировано из Германии. За ней следуют Великобритания, Канада, Франция, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Австралия, Испания, Италия и Южно-Африканской Республики.