Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM Более 100 некоммерческих организаций Свердловской области, ставших победителями конкурса Фонда президентских грантов получили на реализацию социальных проектов более 224 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Средства выделены на реализацию молодёжных проектов и программ по развитию гражданского общества, на сохранение исторической памяти и пропаганду здорового образа жизни, а также на другие социально-значимые проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также создан фонд для поддержки сельхозпроизводителей. Предприниматели смогут рассчитывать на гранты до четырёх миллионов рублей.

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