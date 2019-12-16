Грозный, , 09:53 — REGNUM Танковые подразделения в Чечне уничтожили более 70 бронемашин условного противника. Их обнаружила разведка на горных склонах Кавказского хребта на общевойсковом полигоне Гвардеец, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе Южного военного округа.

Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии были приведены в полную боевую готовность и маршем проследовали в район учений. Всего в них участвуют более 1200 военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники.

Танкисты выполнили стрельбы из пушек танков Т-72Б3 и из крупнокалиберного зенитного пулемета по мишеням, имитирующим движущийся танк, а также противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.

В ходе учений танковых подразделений также будут проведены двусторонние ротные тактические учения.

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