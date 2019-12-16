Владивосток, , 10:01 — REGNUM Депутат заксобрания Приморья Владимир Хмелёв не видит повода прислушиваться к заявлению лидера японских коммунистов об аннулировании мирного договора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Краевой парламентарий считает, что, скорее всего, японские коммунисты закладывают основу для неких дальнейших заявлений со стороны правительства страны.

«На мой взгляд, в данном случае лидер компартии Японии работает в тесном тандеме и озвучивает то, от чего воздерживаются официальные лица. В дипломатии есть такой приём. После этого уже открывается пространство для других заявлений, например, более мягких. Полагаю, что для России заявление компартии Японии не является чем-то новым и неожиданным. Поэтому и не стоит пока на него обращать внимания», — уверен Владимир Хмелёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью газете «Ёмиури» глава Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь курильский архипелаг является «исконной японской территорией».