Москва, , 09:52 — REGNUM Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли подписала соглашение о взаимной правовой помощи между Индонезией и Российской Федерацией в Москве, сообщает Kompas.

Подписание соглашения о взаимной правовой помощи соответствует твердой приверженности президента Джоко Видодо делу искоренения и предотвращения коррупции.

«Мы надеемся, что палата представителей Индонезии ратифицирует соглашение в ближайшее время, так что оно может быть непосредственно использовано правоохранительными органами и другими соответствующими органами», — заявила Ясонна Лаоли.

Издание отмечает, что соглашение о взаимной правовой помощи Индонезии и России состоит из 23 статей.

Кроме того, Индонезия и Россия также планируют подписать договор об экстрадиции, меморандум о сотрудничестве и соглашение об упрощении визового режима в начале 2020 года во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Джакарту.