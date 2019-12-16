Тбилиси, , 09:38 — REGNUM Жена Важи Гаприндашвили, грузинского доктора, задержанного на территории Южной Осетии за нарушение границы, Тамила Лапанашвили приняла участие в акции протеста, которая 15 декабря проходила возле грузино-южноосетинской границы возле села Одзиси, об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Я хотела бы обратиться к осетинскому народу, живущему рядом с нами, — сказала на акции жена задержанного доктора. — Я хочу и верю, что недоразумения и проблемы, которые были в наших отношениях, будут разрешены опять-таки на этих принципах, пробуждением мужества и толерантности».

Лапанашвили также отметила, что ее муж пытался осуществить на территории Южной Осетии гуманитарную миссию.

Журналисты сообщают, что во время акции ее участниками были запущены белые шары с белым медицинским халатом.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года армия Грузии начала боевые действия против жителей Грузии и российских миротворцев. Российская армия в ответ на агрессию Тбилиси провела операцию «Принуждение Грузии к миру». После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В Грузии новые границы отрицают.