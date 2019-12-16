Куала-Лумпур, , 09:27 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что может остаться у власти после 2020 года, сообщает Sindonews.

«Я хочу исправить различные проблемы, созданные предыдущим правительством, прежде чем уйти в отставку», — заявил премьер-министр Малайзии на форуме в Дохе в Катаре.

Ранее Махатхир Мохамад заявил, что может отказаться от власти после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Малайзии в ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пообещал передать власть своему преемнику Анвару Ибрагиму, которому предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

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