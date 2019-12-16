Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Один гражданин Узбекистана погиб и еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Карагандинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Отмечается, что авария произошла 13 декабря в 9 часов 30 минут (6:30 мск) на трассе Караганда — Балхаш — один из водителей допустил лобовое столкновение автомобилей. Посольство Узбекистана в Казахстане взяло ситуацию на контроль.

Напомним, 15 декабря на трассе Павлодар — Нур-Султан сломался автобус с 56 пассажирами, которые направлялись из России в Узбекистан. На морозе автобус стал мерзнуть, и правоохранительные органы Казахстана помогли пассажирам добраться до ближайшего кемпинга.

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