Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Третья встреча между представителями оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта» прошла 15 декабря в Тбилиси. О ее результатах рассказала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

После завершения переговоров министр сообщила журналистам, что стороны обсуждали многомандатную систему выборов в парламент страны. По мнению Цулукиани, подобные выборные системы действуют в Афганистане и Ираке, а потому для «европейской» Грузии не приемлемы.

Как передавало ИА REGNUM, с середины ноября оппозиция в Грузии начала новую волну протестных акций, из-за того, что депутаты от «Грузинской мечты» не поддержали законопроект о выборной реформе. Представители властей считают изменения в законе о выборах, которых так добиваются оппозиционные силы, не соответствующим конституции.

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