Москва, , 09:12 — REGNUM В предложении расселять аварийные дома за счет ипотеки есть здравое зерно, но есть и опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«С одной стороны, гражданину дается дополнительная возможность приобрести право собственности на определенных льготных условиях. С другой стороны, это не должно быть добровольно-принудительным форматом, когда обязательства государство, которые оно не может выполнить, исходя из определенных обстоятельств (нехватка средств, нет политической воли, нет желания работать у отдельных чиновников), перекладываются на граждан. Не должно быть принуждения всех брать ипотеку», — заявил Нилов.

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков («Единая Россия»), пишут «Известия».

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