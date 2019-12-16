Берлин, , 09:10 — REGNUM В Германии депутаты от Левой партии направили запрос Федеральному правительству с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком в школах, сообщает 16 декабря RT.

По мнению депутатов, в стране проживают порядка шести миллионов русскоязычных людей, однако русский язык в школах не получает достаточной поддержки от министерств культуры федеральных земель.

«Приверженность предмету и курс на укрепление русского языка в школах имеют место лишь в очень немногих землях», — говорится в запросе.

В связи с этим депутаты поинтересовались у Федерального правительства, есть ли у них повестка по освоению русского языка как иностранного для «взаимопонимания между народами и экономического сотрудничества» между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в ходе заседания Совета по русскому языку президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал наличие тревожных сигналов по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается.

Глава государства считает, что интерес к русскому языку в мире напрямую зависит от роста благосостояния и экономической мощи России. Если это влияние будет высоким, то и интерес к русскому языку возникнет автоматически.