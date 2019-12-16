Париж, , 08:53 — REGNUM Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан предупредил, что террористические группировки в регионе Сахель в Африке могут продвинуться на Ближний Восток, передает BFM TV.

По словам министра иностранных дел Франции, террористические группы в Сахеле находятся в процессе создания «дуги» к Чаду и Нигерии и могут «вернуться» на Ближний Восток.

«Эта угроза существует, дуга террористических групп формируется. Существует опасность распространения этих террористических групп на Чад, Нигерию. Боевики также действуют в Ливии. Все это составляет террористическую дугу», — отметил глава МИД Франции в эфире программы «Вопросы политики».

Министр также напомнил о необходимости проведения саммита с пятью главами государств региона Сахель в январе во Франции, чтобы «прояснить» положение французских сил в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников в регионе Сахель «усилить свое участие» в борьбе с «терроризмом».

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